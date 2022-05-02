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Нардепы собираются обратиться к Конгрессу США касательно признания РФ спонсором терроризма

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Киев, Понедельник 02 мая 2022 16:17
Нардепы собираются обратиться к Конгрессу США касательно признания РФ спонсором терроризма Фото: Рада собирается обратиться в Конгресс США (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Народные депутаты собирают обратиться к Конгрессу США касательно признания России спонсором терроризма. Соответствующее обращение уже зарегистрировали в парламенте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВРУ.

Обращение в Палату представителей и Сенат Конгресса США было внесено в Раду 2 мая. Целью документа является признание России государством-спонсором терроризма, что позволит ввести против РФ и стран, которые с ней сотрудничают и поддерживают ее режим, дополнительные беспрецедентные санкции.

"Таким образом, данный проект постановления направлен на создание дополнительных предпосылок признания Соединенными Штатами Америки России государством-спонсором терроризма, что позволит применить к ней, ее правительственных и деловых кругов, политических партий Российской Федерации, что поддерживают преступную политику правительства России и ее приспешников дополнительные беспрецедентные санкции, а также на увеличение объемов оборонной, финансовой и гуманитарной поддержки Украине, чтобы помочь нашему государству дать отпор российской агрессии и восстановить территориальную целостность и суверенитет нашей страны", - говорится в пояснительной записке.

Сейчас документ направили на рассмотрение Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Напомним, ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США изучают возможность объявить Россию спонсором терроризма.

В Офисе президента назвали возможные последствия для России после признания ее спонсором терроризма.

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