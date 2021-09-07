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В Раде предлагают признать ФСБ и ГРУ России террористическими организациями

Автор: Александр Мороз

В Верховной раде Украины предлагают признать Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба России террористическими организациями. И направить соответствующее обращение в Совбез ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады.

Сообщается, что в парламенте зарегистрирован проект обращения в Совбез ООН о признании ФСБ и ГРУ террористическими организациями.

Отметим, текст постановления на сайте парламента пока не опубликован. Инициаторами выступили нардепы от "Слуги народа" и группы "За будущее".

Напомним, в последнее время участились случаи репрессий в оккупированном Крыму со стороны ФСБ, в частности, спецслужба задержала заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова по подозрению в якобы диверсии на газопроводе.

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