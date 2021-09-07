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У Раді пропонують визнати ФСБ і ГРУ Росії терористичними організаціями

Автор: Олександр Мороз

У Верховній раді України пропонують визнати Федеральну службу безпеки (ФСБ) і Головне розвідувальне управління (ГРУ) Генштабу Росії терористичними організаціями. І направити відповідне звернення до Радбезу ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради.

Повідомляється, що в парламенті зареєстровано проект звернення до Радбезу ООН про визнання ФСБ і ГРУ терористичними організаціями.

Зазначимо, текст постанови на сайті парламенту поки не опублікований. Ініціаторами виступили нардепи від "Слуги народу" і групи "За майбутнє".

Нагадаємо, останнім часом почастішали випадки репресій в окупованому Криму з боку ФСБ, зокрема, спецслужба затримала заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова за підозрою в нібито диверсії на газопроводі.

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