В Раде предлагают президенту объединить местные элиты под единой идеологией

Народный депутат Олег Дунда (фракция "Слуга народа") предлагает объединить местные непарламентские политические партии и элиты под единой идеологией.
Об этом он сказал на брифинге в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".
"Я обращаюсь к вам, господин президент, с призывом задуматься о возможности и целесообразности такого объединения, о создании в определенной степени нового "Народного Руха" для поддержки ваших инициатив", - сказал Дунда.
Он отметил, что представители региональных партий и беспартийные ожидают определения идеологических основ программы президента для возможности к ним присоединиться.
По мнению Дунды, это должно быть достаточно мягкое объединение, необязательно совпадающее с конфигурацией большинства в местных советах, которое могло бы положительно повлиять на объединение граждан и политиков ради решения проблем, которые на самом деле беспокоят большинство украинцев.
Дунда также попросил президента, в случае его заинтересованности проектом, встретится с его инициаторами и представителями местных властей Киевской области.
Напомним, ранее идеологией партии "Слуга народа" объявили украинский центризм. По словам главы партии, идеология партии "Слуга народа" отрицает радикализм и политические крайности. Далее в партии планируют закрепить данную идеологию на уровне устава.