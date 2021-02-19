У Раді пропонують президенту об'єднати місцеві еліти під єдиною ідеологією

"Я звертаюся до вас, пане президент, з закликом замислитися про можливість і доцільність такого об'єднання, про створення певною мірою нового "Народного Руху" для підтримки ваших ініціатив", - сказав Дунда.

Він зазначив, що представники регіональних партій і безпартійні очікують визначення ідеологічних засад програми президента для можливості приєднатися до них.

На думку Дунди, це має бути досить м'яке об'єднання, необов'язково збігається з конфігурацією більшості в місцевих радах, яке могло б позитивно вплинути на об'єднання громадян і політиків заради вирішення проблем, які насправді турбують більшість українців.

Дунда також попросив президента, в разі зацікавленості проектом, зустрітись з його ініціаторами та представниками місцевої влади Київської області.