Раді пропонують передбачити компенсацію пасажирам у разі затримки рейсу на понад 3 години

Зокрема, пропонується встановити для рейсів дальністю понад 3500 кілометрів 600 євро компенсації

У Верховну раду України внесли законопроект №8548 "Про внесення змін до статті 106 Повітряного кодексу України (щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського союзу). Документ було зареєстровано у парламенті 3 липня 2018 року.

Законопроектом пропонується внести зміни до Повітряного кодексу України. Зокрема, вноситься доповнення у статтю 106, якою передбачаються обов’язки та відповідальність авіаперевізника у випадку затримки авіарейсу.

Визначається, що у разі затримки рейсу на три години і більше пасажирам має бути виплачена компенсація відповідно до частини п’ятої статті 104 Повітряного кодексу.

Разом з тим перевізник не зобов'язаний виплачувати компенсацію, передбачену частиною п'ятою статті 104 цього кодексу, якщо він може надати підтвердження того, що причиною скасування рейсу була дія непереборної сили або надзвичайна ситуація, якій не можна було запобігти, навіть якби було вжито усіх заходів.

Підкреслимо, що частина п'ята статті 104 цього кодексу визначає, що якщо пасажирам відмовлено у перевезенні проти їхньої волі, перевізник має виплатити їм компенсацію у таких розмірах:

250 євро - для рейсів дальністю до 1500 кілометрів;

400 євро - для рейсів дальністю від 1500 до 3500 кілометрів;

600 євро - для рейсів дальністю понад 3500 кілометрів.

"Реалізація законопроекту не потребує фінансових витрат із державного бюджету України. Прийняття законопроекту уможливить проведення позапланових перевірок авіаперевізників за скаргами авіапасажирів щодо порушення прав споживачів і, в разі виявлення порушень, сприятиме збільшенню надходжень до держбюджету від накладених фінансових санкцій", - наголошується у пояснювальній записці.

Автори законопроекти - депутати ВР від фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Алєксєєв та Дмитро Білоцерковець.

Нагадаємо, раніше держсекретар Міністерства закордонних справ Андрій Заєць повідомив, що за попередніми підрахунками у результаті масових затримок авіарейсів постраждали 1,5 тис. осіб.