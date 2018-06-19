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Раді пропонують підвищити до 850 гривень штрафи за ігнорування ременів безпеки

НовиниПолітика    19.06.2018 - 22:14
Ілюстративне фото (flickr.comphotos/media-k)
Ілюстративне фото (flickr.comphotos/media-k)

Наразі штраф за таке порушення складає 51 гривню

У Верховній раді зареєстрували законопроект, який передбачає збільшення штрафів за ігнорування ременів безпеки з 51 до 850 грн. Сьогодні законопроект №8492 було направлено на розгляд Комітету, повідомляється на сайті Ради.

"Необхідність прийняття законопроекту обумовлена високим рівнем смертності та травматизму на дорогах України. За офіційними даними Національної поліції України, щороку на дорогах України гине не менше 3,5 тисяч людей та травмуються не менше 35 тисяч. Тобто кожного дня на дорогах України гине понад 9 осіб", - йдеться у пояснювальній записці.

Зазначається, що за цими показниками аварійності та наслідками дорожньо-транспортних пригод (ДТП), Україна є одним із лідерів серед європейських країн.

Законопроект зареєстрували у парламенті 25 народних депутатів, серед яких Антон Геращенко, Ірина Геращенко, Вікторія Сюмар, Ігор Діденко, Іван Крулько, Олександр Опанасенко, Ганна Гопко. Його зареєстрували 18 червня.

Нагадаємо, 17 червня в Одеській області внаслідок зіткнення двох авто загинула людина, ще четверо травмовані.

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Теги публікації: автомобили, штраф  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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