Раде предлагают поднять надбавки медикам, которые будут работать с зараженными коронавирусом

Комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации внесет на рассмотрение внеочередной сессии парламента законопроект, которым предлагается установить надбавки медикам, которые будут работать с пациентами, зараженными или с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом сказал председатель комитета Михаил Радуцкий в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

Он уточнил, что это будет законопроект "О внесении изменений к некоторым законам и подзаконным актам, которые направлены на борьбу с распространением коронавируса в Украине". Документ будет приниматься на три месяца и будет действовать в течение времени карантина.

"У нас и так есть дефицит врачей, медицинских сестер, санитарок. Сегодня эти люди будут в зоне бедствия. И мы приняли решение о назначении этим людям дополнительных надбавок - до 200%, - за то, что они будут работать с людьми, которые являются зараженными коронавирусом", - сказал Радуцкий.

Председатель комитета добавил, что этот законопроект позволяет не отключать электроэнергию и водоснабжение людям, если они, находясь на карантине, не оплатили своевременно коммунальные услуги. Также в этом случае они не будут лишены субсидий.

Внеочередное заседание парламента запланированное на вторник, 17 марта, на 8:00. Депутаты в первую очередь будут принимать решение для предотвращения распространения коронавируса.

Напомним, в Раду внесут законопроект об уголовной ответственности за завышение цен и рекламу недоброкачественных лекарств.

В Украине на сегодня зарегистрировали 7 случаев заболевания коронавирусом, два из них в Киеве. Один человек умер. Также скончалась женщина, у которой подозревали коронавирус, однако результатов проверки еще нет.