Раде предлагают поднять надбавки медикам, которые будут работать с зараженными коронавирусом

Фото: Михаил Радуцкий (РБК-Украина / Виталий Носач)

Законопроект будет рассматриваться на внеочередном заседании Рады 17 марта

Комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации внесет на рассмотрение внеочередной сессии парламента законопроект, которым предлагается установить надбавки медикам, которые будут работать с пациентами, зараженными или с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом сказал председатель комитета Михаил Радуцкий в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

Он уточнил, что это будет законопроект "О внесении изменений к некоторым законам и подзаконным актам, которые направлены на борьбу с распространением коронавируса в Украине". Документ будет приниматься на три месяца и будет действовать в течение времени карантина.

"У нас и так есть дефицит врачей, медицинских сестер, санитарок. Сегодня эти люди будут в зоне бедствия. И мы приняли решение о назначении этим людям дополнительных надбавок - до 200%, - за то, что они будут работать с людьми, которые являются зараженными коронавирусом", - сказал Радуцкий.

Председатель комитета добавил, что этот законопроект позволяет не отключать электроэнергию и водоснабжение людям, если они, находясь на карантине, не оплатили своевременно коммунальные услуги. Также в этом случае они не будут лишены субсидий.

Внеочередное заседание парламента запланированное на вторник, 17 марта, на 8:00. Депутаты в первую очередь будут принимать решение для предотвращения распространения коронавируса.

Напомним, в Раду внесут законопроект об уголовной ответственности за завышение цен и рекламу недоброкачественных лекарств.

В Украине на сегодня зарегистрировали 7 случаев заболевания коронавирусом, два из них в Киеве. Один человек умер. Также скончалась женщина, у которой подозревали коронавирус, однако результатов проверки еще нет.