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Раді пропонують ухвалити надбавки медикам, які працюватимуть із зараженими коронавірусом

Новини » Суспільство     17.03.2020 - 04:41
Раді пропонують ухвалити надбавки медикам, які працюватимуть із зараженими коронавірусом
Фото: Михайло Радуцький (РБК-Україна / Віталій Носач)

Законопроєкт розглядатиметься на позачерговому засіданні Ради 17 березня

Комітет Верховної ради з питань здоров’я нації внесе на розгляд позачергової сесії парламенту законопроєкт, яким пропонується встановити надбавки медикам, котрі працюватимуть із пацієнтами, зараженими чи з підозрою на зараження коронавірусом. Про це сказав голова комітету Михайло Радуцький в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.

Він уточнив, що це буде законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів та підзаконних актів, які направлені на боротьбу із поширенням коронавірусу в Україні". Документ прийматиметься на три місяці і діятиме протягом часу карантину.

"У нас і так є дефіцит лікарів, медичних сестер, санітарок. Сьогодні ці люди будуть в зоні лиха. І ми прийняли рішення про призначення цим людям додаткових надбавок - до 200%, - за те, що вони будуть працювати з людьми, які є зараженими коронавірусом", - сказав Радуцький.

Голова комітету додав, що також цей законопроект дозволяє не відмикати електроенергію та водопостачання людям, якщо вони, перебуваючи на карантині, не сплатили своєчасно комунальні послуги. Також у цьому випадку вони не будуть позбавлені субсидій.

Позачергове засідання парламенту, де першочергово ухвалюватимуть рішення для запобігання поширення коронавірусу, заплановане на вівторок, 17 березня, на 8:00.

Нагадаємо, до Ради внесуть законопроект про кримінальну відповідальність за завищення цін та рекламу недоброякісних ліків.

В Україні на сьогодні зареєтровано 7 випадків захворювання коронавірусом, два з них у Києві. Одна людина померла. Також померла жінка, у якої підозрювали коронавірус, проте результатів перевірки ще немає.

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