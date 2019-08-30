Раде предлагают отменить госфинансирование партий, которые проиграли выборы

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной раде отменить государственное финансирование политических партий, которые проиграли на парламентских выборах. Об этом говорится в законопроекте №1029, обнародованном на сайте Рады.

Так, согласно предложению главы государства, все политические партии, не преодолевшие 5-процентный порог на выборах в Верховную раду, не будут финансироваться из государственного бюджета. Сейчас государственное финансирование получают партии, которые получили более 2% голосов.

Кроме того, Зеленский хочет сократить государственное финансирование партий. В законопроекте предлагается выделять политическим партиям лишь сотую часть от минимальной заработной платы, умноженную на общее количество избирателей на последних выборах в Раду. Сейчас коэффициент составляет 0,02.

Напомним, что по результатам внеочередных парламентских выборов, на государственном финансировании оказались 11 политических партий. Государственное финансирование партии, которые преодолели порог в 2%, должны получить с 1 января 2020 года. В частности, партия "Слуга народа" в 2020 году получит около 225 млн гривен.

Также РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский внес в парламент предложение о сокращении численного состава Верховной рады с 450 до 300 народных депутатов. Проектом предлагается изложить статью 76 Конституции в новой редакции.