Раді пропонують скасувати держфінансування партій, які програли вибори

Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній раді скасувати державне фінансування політичних партій, які програли на парламентських виборах. Про це йдеться в законопроекті №1029, оприлюдненому на сайті Ради.

Так, відповідно до пропозиції глави держави, всі політичні партії, що не подолали 5-відсотковий поріг на виборах до Верховної ради, не будуть фінансуватися з державного бюджету. Зараз державне фінансування отримують партії, які отримали понад 2% голосів.

Крім того, Зеленський хоче скоротити державне фінансування партій. У законопроекті пропонується виділяти політичним партіям лише соту частину від мінімальної заробітної плати, помножену на загальну кількість виборців на останніх виборах у Раду. Наразі коефіцієнт становить 0,02.

Нагадаємо, що за результатами позачергових парламентських виборів, на державному фінансуванні опинилися 11 політичних партій. Державне фінансування партії, які здолали поріг у 2%, повинні отримати з 1 січня 2020 року. Зокрема, партія "Слуга народу" у 2020 році отримає близько 225 млн гривень.

Також РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський вніс до парламенту пропозицію про скорочення чисельного складу Верховної ради з 450 до 300 народних депутатів. Проектом пропонується викласти статтю 76 Конституції в новій редакції.