Раде предлагают отменить действие 1,5 тыс. законодательных актов УССР

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Верховной раде Украины предлагают отменить действие 1,5 тыс. законодательных актов УССР. В парламенте зарегистрирован законопроект "О десоветизации законодательства Украины".

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Один из авторов законопроекта - первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук.

"Мы предлагаем признать таковыми, которые не применяются на территории Украины, около 1500 законодательных актов органов государственной власти и управления Союза ССР, Украинской ССР", - подчеркнул Стефанчук.

По его словам, подготовка законопроекта длилась почти год. За это время было проанализировано около 15 тысяч нормативно-правовых актов СССР и 7 тысяч актов УССР на предмет выявления тех, потребность в которых уже давно отпала.

В частности, в Украине продолжает действовать Жилищный Кодекс УССР (1983 года) и Кодекс законов о труде (1971 года).

По словам замглавы Рады, важные для Украины государствообразующие акты, несмотря на их "советское" происхождение, отменять не будут.

"Это и Акт провозглашения независимости Украины, и Декларация о государственном суверенитете Украины, и ратификация Устава ООН, и акты о передаче Крымской области в состав Украины, и законы, регулирующие права репрессированных, переселенцев, пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС, лиц, награжденных орденами и медалями", - добавил нардеп.

Напомним, первым законом, который провалила Рада нового созыва в прошлом году, был проект об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины.

Этим документом предлагалось отменить действие на территории Украины законодательства СССР и УССР, кроме актов, связанных с получением Украиной независимости и другими важными вопросами (административно-территориальное устройство, государственная граница Украины, международные обязательства).