Раде предлагают отменить действие 1,5 тыс. законодательных актов УССР

Верховной раде Украины предлагают отменить действие 1,5 тыс. законодательных актов УССР. В парламенте зарегистрирован законопроект "О десоветизации законодательства Украины".
Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.
Один из авторов законопроекта - первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук.
"Мы предлагаем признать таковыми, которые не применяются на территории Украины, около 1500 законодательных актов органов государственной власти и управления Союза ССР, Украинской ССР", - подчеркнул Стефанчук.
По его словам, подготовка законопроекта длилась почти год. За это время было проанализировано около 15 тысяч нормативно-правовых актов СССР и 7 тысяч актов УССР на предмет выявления тех, потребность в которых уже давно отпала.
В частности, в Украине продолжает действовать Жилищный Кодекс УССР (1983 года) и Кодекс законов о труде (1971 года).
По словам замглавы Рады, важные для Украины государствообразующие акты, несмотря на их "советское" происхождение, отменять не будут.
"Это и Акт провозглашения независимости Украины, и Декларация о государственном суверенитете Украины, и ратификация Устава ООН, и акты о передаче Крымской области в состав Украины, и законы, регулирующие права репрессированных, переселенцев, пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС, лиц, награжденных орденами и медалями", - добавил нардеп.
Напомним, первым законом, который провалила Рада нового созыва в прошлом году, был проект об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины.
Этим документом предлагалось отменить действие на территории Украины законодательства СССР и УССР, кроме актов, связанных с получением Украиной независимости и другими важными вопросами (административно-территориальное устройство, государственная граница Украины, международные обязательства).