Раді пропонують скасувати дію 1,5 тис. законодавчих актів УРСР

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Верховній раді України пропонують скасувати дію 1,5 тис. законодавчих актів УРСР. У парламенті зареєстровано відповідний законопроект "Про дерадянізацію законодавства України".

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Один з авторів законопроекту - перший заступник спікера парламенту Руслан Стефанчук.

"Ми пропонуємо визнати такими, що не застосовуються на території України, майже 1500 законодавчих актів органів державної влади й управління Союзу РСР, Української РСР , - підкреслив Стефанчук.



За його словами, підготовка законопроєкту тривала майже рік. За цей час було проаналізовано приблизно 15 тисяч нормативно-правових актів СРСР і 7 тисяч актів УРСР на предмет виявлення тих, потреба в яких уже давно відпала.

Зокрема, в Україні продовжує діяти Житловий Кодекс УРСР (1983 року) та Кодекс законів про працю (1971 року).



За словами замглави Ради, важливі для України державотворчі акти, попри їх "радянське" походження, скасовувати не будуть.



"Це й Акт проголошення незалежності України, і Декларація про державний суверенітет України, і ратифікація Статуту ООН, й акти про передачу Кримської області до складу України, і закони, що регулюють права репресованих, переселенців, постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС; осіб, нагороджених орденами та медалями", - додав нардеп.

Нагадаємо, першим законом, який провалила Рада нового скликання торік, був проект про скасування дії актів СРСР і УРСР на території України.

Цим документом пропонувалося скасувати дію на території України законодавства СРСР і УРСР, крім актів, пов'язаних з отриманням Україною незалежності і іншими важливими питаннями (адміністративно-територіальний устрій, державний кордон України, міжнародні зобов'язання).