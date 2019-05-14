Раді пропонують нову дату інавгурації Зеленського

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зараз у парламент внесено 7 постанов щодо дати інавгурації

У Верховну раду України внесли новий проект постанови щодо проведення інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського 28 травня 2019 року. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Зазначимо, постанову подали нардепи Андрій Тетерук, Юрій Береза, Михайло Хміль, Остап Єднак та Олексій Мушак.

Так, проект постанови №10270-7 "Про проведення урочистого засідання Верховної Ради України з приводу складення присяги українському народові новообраним Президентом України (28 травня 2019 року)" був зареєстрований у вівторок, 14 травня.

"Провести 28 травня 2019 року о 10 годині у залі засідань Верховної ради України урочисте засідання Верховної ради України з приводу складення присяги Українському народові новообраним президентом України", - сказано у тексті документу.

Автори постанови зазначають, що у третю неділю травня Україна щороку вшановує жертв політичних репресій. 2019 року цей день припав саме на 19 травня.

"У День пам'яті жертв політичних репресій Україна приспускає державні прапори. І всі політичні сили, які представлені в Парламенті, 19 травня повинні вшанувати загиблих… Українське суспільство чекає від обраного президента, що він і надалі продовжуватиме політику щодо історичної пам'яті, оскільки в день трауру 19 травня усі повинні схилити голову в скорботі і заявити, що українці ніколи не допустять диктатури чи реваншу московських гегемоній. Новий президент України повинен прийняти присягу глави української держави в урочистій атмосфері, оскільки його важливим завданням є формування і підтримка національного консенсусу", - підкреслюється у пояснювальній записці.

Нагадаємо, постанови про дату інавгурації Володимира Зеленського можуть вносити в Раду до 17 травня.

Додамо, восьму постанову про проведення інавгурації 1 червня, внесену народним депутатом Олександром Суганяко, було відкликано.

Як писало РБК-Україна, засідання комітету з питань регламенту Верховної ради України щодо дати інавгурації пройде 15 травня о 15:00.