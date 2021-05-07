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Раде предлагают направить 800 млн гривен на кислородные концентраторы

Автор: Юлия Струк

Верховной раде предлагают внести изменения в государственный бюджет на этот год, чтобы направить 800 млн гривен на кислородные концентраторы. В парламенте зарегистрирован соответствующий законопроект №5460.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Проект предлагает изменить закон о государственном бюджете на этот год. А именно создать новые бюджетные программы - централизованные закупки кислородных станций для опорных учреждений здравоохранения и субвенция из госбюджета местным на закупку услуг по проектированию и установке кислородных станций.

Закон предусматривает направить 650 млн гривен на оборудование и 150 млн гривен - проектирование и монтаж. Средства предлагают перераспределить из поступлений от импортного НДС.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что украинская власть поделится с Индией кислородом. Украина решила помочь с преодолением масштабного возгорания коронавируса в Индии.

Как писало РБК-Украина, в конце апреля министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявлял, что в Украине нет ни одной COVID-больницы, где бы закончился кислород для лечения больных коронавируса.

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