Раді пропонують направити 800 млн гривень на кисневі концентратори

Верховній раді пропонують внести зміни до державного бюджету на цей рік, щоб направити 800 млн гривень на кисневі концентратори. У парламенті зареєстрований відповідний законопроект №5460.
Проект пропонує змінити закон про державний бюджет на цей рік. А саме створити нові бюджетні програми - централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров'я та субвенція з державного бюджету місцевим на закупівлю послуг з проектування та встановлення кисневих станцій.
Закон передбачає направити 650 млн гривень на обладнання та 150 млн гривень - проектування і монтаж. Кошти пропонують перерозподілити з надходжень від імпортного ПДВ.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що українська влада поділиться з Індією киснем. Україна вирішила допомогти з подоланням масштабного спалаху коронавірусу в Індії.
Як писало РБК-Україна, наприкінці квітня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявляв, що в Україні немає жодної COVID-лікарні, де б закінчився кисень для лікування хворих коронавірусом.