Раде предлагают направить 12,3 млн гривен на судейские вознаграждения судьям КСУ

Фото: КСУ (РБК-Украина, Виталий Носач)

Деньги предлагается предоставить КСУ за счет соответствующего уменьшения расходов Верховного суда

Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде направить 12,3 млн гривен на судейские вознаграждения судьям Конституционного суда Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте парламента.

В частности, правительство 26 октября внесло в ВР законопроект №9241 "О внесении изменений в приложение № 3 к закону "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" о финансовом обеспечении Конституционного суда Украины".

Проектом, в частности, предлагается перераспределить расходы общего фонда госбюджета, увеличив текущие расходы на оплату труда КСУ на 12 265,2 тыс. гривен за счет соответствующего уменьшения расходов Верховного суда по бюджетной программе "Осуществление правосудия Верховным судом".

В пояснительной записке подчеркивается, что объем расходов Верховному суду на 2018 год был сформирован, исходя из состава судей в количестве 200 работников на полный год.

"Учитывая длительный процесс назначения судей, по состоянию на сентябрь 2018 года штат судей Верховного суда полностью не укомплектован, из-за чего образовалась экономия средств по бюджетной программе "Осуществление правосудия Верховным судом". Поэтому, средства в объеме 12 265,2 тыс. гривен предлагается передать Конституционному суду Украины для выплаты судейского вознаграждения судьям Конституционного суда Украины, что соответствует размеру судейского вознаграждения судьи Верховного суда", - отмечается в записке.

Правительство подчеркивает, что законопроект является сбалансированным и не требует дополнительных ресурсов бюджетного финансирования и не влияет на общий баланс государственного бюджета.

Напомним, Конституционный суд Украины 24 сентября начал свою работу в полном составе. Президент Украины Петр Порошенко поздравил с принятием присяги новоизбранных судей.

Как писало РБК-Украина ранее, 20 сентября Верховная рада Украины назначила двух судей Конституционного суда Украины - Ирину Завгороднюю и Олега Первомайского, их назначение поддержали 230 нардепов.

Добавим также, что в июле спикер парламента Андрей Парубий анонсировал, что Верховная рада Украины должна избрать судей КСУ. При этом глава ВР ожидал, что Рада пройдет этот вопрос без особого труда, поскольку он не такой объемный как обновление Центральной избирательной комиссии, однако рассмотрение тогда так и не состоялось.