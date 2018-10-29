Раді пропонують направити 12,3 млн гривень на суддівські винагороди суддям КСУ

Фото: КСУ (РБК-Україна, Віталій Носач)

Гроші пропонується надати КСУ за рахунок відповідного зменшення видатків Верховного суду

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді направити 12,3 мільйонів гривень на суддівські винагороди суддям Конституційного суду України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті парламенту.

Зокрема, уряд 26 жовтня вніс до ВР законопроект №9241 "Про внесення змін до додатка № 3 до закону "Про Державний бюджет України на 2018 рік" щодо фінансового забезпечення Конституційного суду України".

Проектом, зокрема, пропонується перерозподілити видатки загального фонду держбюджету, збільшивши поточні видатки на оплату праці КСУ на 12 265,2 тис. гривень за рахунок відповідного зменшення видатків Верховного суду за бюджетною програмою "Здійснення правосуддя Верховним судом".

У пояснювальній записці наголошується, що обсяг видатків Верховному суду на 2018 рік було сформовано, виходячи із складу суддів у кількості 200 працівників на повний рік.

"Зважаючи на тривалий процес призначення суддів, станом на вересень 2018 року штат суддів Верховного суду повністю не укомплектовано, через що утворилась економія коштів за бюджетною програмою "Здійснення правосуддя Верховним судом". Відтак, кошти в обсязі 12 265,2 тис. гривень пропонується передати Конституційному суду України для виплати суддівської винагороди суддям Конституційного суду України, що відповідає розміру суддівської винагороди судді Верховного суду", - зазначається у записці.

Уряд підкреслює, що законопроект є збалансованим і не потребує додаткових ресурсів бюджетного фінансування та не впливає на загальний баланс державного бюджету.

Нагадаємо, Конституційний суд України 24 вересня почав свою роботу в повному складі. Президент України Петро Порошенко привітав зі складанням присяги новопризначених суддів.

Як писало РБК-Україна раніше, 20 вересня Верховна рада України призначила двох суддів Конституційного суду України - Ірину Завгородню та Олега Первомайського, їх призначення підтримали 230 нардепів.

Додамо також, що в липні спікер парламенту Андрій Парубій анонсував, що Верховна рада України повинна обрати суддів КСУ. При цьому глава ВР очікував, що Рада пройде це питання без особливих труднощів, оскільки воно не таке об'ємне як оновлення Центральної виборчої комісії, однак розгляд тоді так і не відбувся.