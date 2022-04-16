В Раде предлагают наказание за подчинение подразделений международных компаний офисам из Москвы

В Верховной раде зарегистрирован законопроект об установлении уголовной ответственности за подчинение подразделений международных компаний офисам из Москвы. Это будет считаться преступлением против основ национальной безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона № 7268 .

Под нарушениями ограничений в деятельности юридического лица или представительства иностранного субъекта хозяйствования, связанных с государством-агрессором, понимается хозяйственная деятельность юридического лица, созданного по законодательству Украины, представительства иностранного субъекта хозяйственной деятельности, которые и/или должностные лица которых:

1) выполняют указания, поручения, действуют согласно инструкциям граждан и/или юридических лиц (их должностных лиц), созданных по законодательству государства-агрессора, или лиц, приговоренных к уголовной ответственности или к которым применены меры уголовно-правового характера за совершение одного или нескольких преступлений, предусмотренных статьями 109-111-1, 113, 114 настоящего Кодекса, или лиц, связанных с ними отношениями контроля в понимании законодательства о защите экономической конкуренции;

2) действуют от имени или в интересах граждан и/или юридических лиц (их должностных лиц), созданных по законодательству государства-агрессора, или лиц, осужденных к уголовной ответственности или к которым применены меры уголовно-правового характера за совершение одного или нескольких преступлений, предусмотренных статьями 109-111-1, 113, 114 настоящего Кодекса, или лиц, связанных с ними отношениями контроля в понимании законодательства о защите экономической конкуренции".

Отметим, в статьях 109-111-1, 113, 114 Уголовного кодекса речь идет о преступлениях против основ национальной безопасности Украины: