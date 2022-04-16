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В Раде предлагают наказание за подчинение подразделений международных компаний офисам из Москвы

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Украина, Суббота 16 апреля 2022 14:00
В Раде предлагают наказание за подчинение подразделений международных компаний офисам из Москвы Фото: В Раде предлагают уголовную ответственность за сотрудничество с государством-агрессором (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Верховной раде зарегистрирован законопроект об установлении уголовной ответственности за подчинение подразделений международных компаний офисам из Москвы. Это будет считаться преступлением против основ национальной безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона № 7268.

Под нарушениями ограничений в деятельности юридического лица или представительства иностранного субъекта хозяйствования, связанных с государством-агрессором, понимается хозяйственная деятельность юридического лица, созданного по законодательству Украины, представительства иностранного субъекта хозяйственной деятельности, которые и/или должностные лица которых:

  • 1) выполняют указания, поручения, действуют согласно инструкциям граждан и/или юридических лиц (их должностных лиц), созданных по законодательству государства-агрессора, или лиц, приговоренных к уголовной ответственности или к которым применены меры уголовно-правового характера за совершение одного или нескольких преступлений, предусмотренных статьями 109-111-1, 113, 114 настоящего Кодекса, или лиц, связанных с ними отношениями контроля в понимании законодательства о защите экономической конкуренции;
  • 2) действуют от имени или в интересах граждан и/или юридических лиц (их должностных лиц), созданных по законодательству государства-агрессора, или лиц, осужденных к уголовной ответственности или к которым применены меры уголовно-правового характера за совершение одного или нескольких преступлений, предусмотренных статьями 109-111-1, 113, 114 настоящего Кодекса, или лиц, связанных с ними отношениями контроля в понимании законодательства о защите экономической конкуренции".

Отметим, в статьях 109-111-1, 113, 114 Уголовного кодекса речь идет о преступлениях против основ национальной безопасности Украины:

  • Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти;
  • Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
  • Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины;
  • Государственная измена;
  • Коллаборационная деятельность;
  • Диверсия;
  • Шпионаж.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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