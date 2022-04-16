ru ua
Сб, 16 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Раді пропонують покарання за підпорядкування підрозділів міжнародних компаній офісам з Москви

Новость на русском →
Україна, Субота 16 квітня 2022 14:00
У Раді пропонують покарання за підпорядкування підрозділів міжнародних компаній офісам з Москви Фото: У Раді пропонують кримінальну відповідальність за співпрацю з державою-агресором (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Верховній раді зареєстрований законопроект щодо встановлення кримінальної відповідальності за підпорядкування підрозділів міжнародних компаній офісам з Москви. Це буде вважатися злочином проти основ національної безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону № 7268.

Під порушеннями обмежень в діяльності юридичної особи або представництва іноземного суб‘єкта господарювання, що пов’язані з державою-агресором, розуміється господарська діяльність юридичної особи, створеної за законодавством України, представництва іноземного суб’єкта господарської діяльності, які та/або посадові особи яких:

  • 1) виконують вказівки, доручення, діють відповідно до інструкцій громадян та/або юридичних осіб (їхніх посадових осіб), створених за законодавством держави-агресора, або осіб, засуджених до кримінальної відповідальності або до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру за вчинення одного чи кількох злочинів, передбачених статтями 109-111-1, 113, 114 цього Кодексу, або осіб, пов’язаних з ними відносинами контролю в розумінні законодавства про захист економічної конкуренції;
  • 2) діють від імені чи в інтересах громадян та/або юридичних осіб (їхніх посадових осіб), створених за законодавством держави-агресора, або осіб, засуджених до кримінальної відповідальності або до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру за вчинення одного чи кількох злочинів, передбачених статтями 109-111-1, 113, 114 цього Кодексу, або осіб, пов’язаних з ними відносинами контролю в розумінні законодавства про захист економічної конкуренції".

Відзначимо, у статтях 109-111-1, 113, 114 Кримінального кодексу йдеться про злочини проти основ національної безпеки України:

  • Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади;
  • Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
  • Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України;
  • Державна зрада;
  • Колабораційна діяльність;
  • Диверсія;
  • Шпигунство.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада
NEWS
52-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
52-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Готовий до оборони. Як під ракетними обстрілами сьогодні живе Миколаїв
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Готовий до оборони. Як під ракетними обстрілами сьогодні живе Миколаїв