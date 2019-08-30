Раде предлагают наделить народ правом законодательной инициативы

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной раде наделить народ правом законодательной инициативы. Соответствующий законопроект № 1015 от 29 августа обнародован на сайте парламента, передает РБК-Украина.

Согласно законопроекту, предлагается внести изменения в ст.93 Конституции Украины, в частности - дополнить перечень субъектов права законодательной инициативы таким субъектом, как народ.

По мнению Зеленского, принятие закона будет способствовать оптимизации механизма законодательной инициативы в Украине.

Законопроект определен как неотложный и рассматривается парламентом вне очереди.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины хочет позволить прослушивать народных депутатов. В частности, Зеленский предлагает отменить норму о том, что на обыск или прослушивание народного депутата требуется разрешение Верховной рады.

Также сообщалось, что количество народных депутатов могут сократить. Согласно внесенному Владимиром Зеленским законопроекту, численность депутатов планируют уменьшить с 450 до 300.