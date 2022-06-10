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В Раде предлагают лишать украинцев гражданства за госизмену

Новина українською →
Киев, Пятница 10 июня 2022 14:13
В Раде предлагают лишать украинцев гражданства за госизмену Фото: за госизмену украинцев могут лишать гражданства (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Верховной Раде предлагают лишать украинцев гражданства за государственную измену. Соответствующий документ зарегистрировали в парламенте 9 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта № 7452.

Автором документа является народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Кузьминых. Соответствующие изменения парламентарий предлагает внести в ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена) и в ст. 2, 17 и 19 Закона "О гражданстве Украины".

Сейчас документ передан на рассмотрение в соответствующий комитет парламента.

"Если суд доказал, что человек совершил преступление против государства, и обвинительный приговор вступил в законную силу, виновное лицо должно быть лишено гражданства Украины", - говорится в пояснительной записке.

Стоит отметить, что за госизмену предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой. Госизмена в условиях военного положения наказываются лишением свободы на срок от 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, согласно статье 25 Конституции Украины, гражданин не может быть лишен гражданства и права изменить гражданство. Также гражданин не может быть изгнан за пределы страны или выдан другому государству.

Напомним, что автора данного законопроекта Сергея Кузьминых подозревают в получении взятки на сумму более полумиллиона гривен.

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