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У Раді пропонують позбавляти українців громадянства за держзраду

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Київ, П'ятниця 10 червня 2022 14:13
У Раді пропонують позбавляти українців громадянства за держзраду Фото: за держзраду українців можуть позбавляти громадянства (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Верховній Раді пропонують позбавляти українців громадянства за державну зраду. Відповідний документ зареєстрували в парламенті 9 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекту №7452.

Автором документа є народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Кузьміних. Відповідні зміни парламентарій пропонує внести в ст.111 Кримінального кодексу (держзрада) і в ст. 2, 17 і 19 Закону "Про громадянство України".

Наразі документ передано на розгляд до відповідного комітету парламенту.

"Якщо суд довів, що людина скоїла злочин проти держави, і обвинувальний вирок вступив в законну силу, винна особа повинна бути позбавлена громадянства України", - йдеться в пояснювальній записці.

Варто зазначити, що за держзраду передбачено покарання у вигляді тюремного ув'язнення строком від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої. Держзрада в умовах воєнного стану караються позбавленням волі на строк від 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.

Крім того, згідно зі статтею 25 Конституції України, громадянин не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Також громадянин не може бути вигнаний за межі країни або виданий іншій державі.

Нагадаємо, що автора даного законопроекту Сергія Кузьміних підозрюють в отриманні хабаря на суму понад півмільйона гривень.

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