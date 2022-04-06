UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Раде предлагают изменить географические названия, связанные с Россией

Фото: Рада хочет изменить географические названия, которые символизируют РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Верховную Раду внесли законопроект о деколонизации топонимии и упорядочении использования географических названий в Украине. Планируется изменить географические названия, символизирующие Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Проект закона №7253 "О внесении изменений в Закон Украины "О географических названиях" по деколонизации топонимии и упорядочению использования географических названий в населенных пунктах Украины" был реєстровний в ВРУ 5 апреля. Документ уже направили на рассмотрение соответствующего комитета.

Народные депутаты предлагаются запретить присваивать географическим объектам названия, которые превозносят, увековечивают, пропагандируют, символизируют государство-оккупанта, его выдающиеся, памятные, исторические и культурные места, города, даты, события, деятелей. Также документ запрещает называть населенные пункты и другие географические объекты в честь тоталитарного и советского режима.

В пояснительной записке говорится, что принятие законопроекта обеспечит:

  • уменьшение влияния России на внутреннюю политику Украины и мировоззрение граждан;
  • создаст предпосылки для предотвращения агитационно-пропагандистской деятельности враждебно настроенных к Украине лиц;
  • ускорит дерусификацию страны, будет способствовать укреплению духа и морали украинской нации.

Напомним, Верховная Рада 1 апреля приняла законопроект, который закрепляет статус России как страны-агрессора.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная радаВойна России против Украины