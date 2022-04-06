В Раде предлагают изменить географические названия, связанные с Россией

В Верховную Раду внесли законопроект о деколонизации топонимии и упорядочении использования географических названий в Украине. Планируется изменить географические названия, символизирующие Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Проект закона №7253 "О внесении изменений в Закон Украины "О географических названиях" по деколонизации топонимии и упорядочению использования географических названий в населенных пунктах Украины" был реєстровний в ВРУ 5 апреля. Документ уже направили на рассмотрение соответствующего комитета.

Народные депутаты предлагаются запретить присваивать географическим объектам названия, которые превозносят, увековечивают, пропагандируют, символизируют государство-оккупанта, его выдающиеся, памятные, исторические и культурные места, города, даты, события, деятелей. Также документ запрещает называть населенные пункты и другие географические объекты в честь тоталитарного и советского режима.

В пояснительной записке говорится, что принятие законопроекта обеспечит: