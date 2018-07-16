Раді пропонують зміни щодо відповідальності за порушення у фінансування партій

Наразі текст законопроекту відсутній на сайті ВР

Кабінет міністрів пропонує парламенту прийняти законопроект, яким передбачається удосконалення порядку притягнення до відповідальності за порушення, пов'язані з наданням фінансової підтримки політичним партіям. Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Так, проект закону №8597 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності за порушення, пов'язані з наданням фінансової підтримки політичним партіям та їх фінансовою звітністю" був зареєстрований у Раді 13 липня.

Останній етап проходження проекту закону - передано на розгляд керівництву. Наразі текст документу відсутній на сайті ВР.

Нагадаємо, у травні у НАЗК повідомили, що найбільше внесків у 2017 році від фізичних та юридичних осіб на фінансування статутної діяльності отримала партія Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". Так, "Батьківщина" отримала на свою підтримку більше 9,2 млн грн, з яких 7,2 млн грн - це внески від фізичних осіб, а 2 млн грн - пожертви від юросіб.