В Раде появился закон Кабмина против "двойников" на выборах

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Верховной раде появился законопроект Кабинета министров о внесении изменений в Избирательный кодекс для борьбы с практикой выдвижения так называемых "двойников" на выборы. В парламенте проект зарегистрировали под №4440.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - 1 декабря обрабатывается в комитете.

В законе прописано, что в случае, если кандидат в течение 6 месяцев до выборов сменил ФИО, имя, фамилию или отчество, это будет отображено в бюллетене для голосования.

Кроме того, информацию о "двойнике" будут обнародовать Центральная избирательная комиссия и территориальные избиркомы.

Как писало РБК-Украина, 25 ноября правительство поддержало данный проект закона в ходе своего заседания.

В Кабмине объясняли, что эти нововведения необходимы, поскольку недобросовестные кандидаты пытаются ввести избирателей в заблуждение.

Напомним, перед местными выборами полиция открыла 11 уголовных дел против кандидатов-двойников.