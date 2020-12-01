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У Раді з'явився закон Кабміну проти "двійників" на виборах

Україна, Вівторок 01 грудня 2020 16:46
У Раді з'явився закон Кабміну проти "двійників" на виборах
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У Верховній раді з'явився законопроект Кабінету міністрів про внесення змін до Виборчого кодексу для боротьби з практикою висунення так званих "двійників" на вибори. У парламенті проект зареєстрували під №4440.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - 1 грудня обробляється у комітеті.

У законі прописано, що в разі, якщо кандидат протягом 6 місяців до виборів змінив ПІБ, ім'я, прізвище або по батькові, це буде відображено в бюлетені для голосування.

Крім того, інформацію про "двійника" будуть оприлюднювати Центральна виборча комісія та територіальні виборчкоми.

Як писало РБК-Україна, 25 листопада уряд підтримав даний проект закону в ході свого засідання.

У Кабміні пояснювали, що ці нововведення необхідні, оскільки несумлінні кандидати намагаються ввести виборців в оману.

Нагадаємо, перед місцевими виборами поліція відкрила 11 кримінальних справ проти кандидатів-двійників.

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