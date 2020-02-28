В Раде появился текст закона о продлении соглашения с США о сотрудничестве в науке

В Верховной раде появился текст законопроекта Кабинета министров №0038 "О ратификации соглашения (в форме обмена нотами) между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о продлении действия соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в сфере науки и технологий". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Сейчас документ обрабатывается в комитете.

Указано, что принятие проекта обеспечит нормативно-правовую основу для двустороннего сотрудничества в научно-технической сфере, будет способствовать расширению участия Украины в международном научно-техническом сотрудничестве и развитии научно-исследовательских возможностей Украины, а также даст возможность украинским ученым получить надлежащие условия для проведения научных исследований и интегрироваться в мировое научное пространство.

Принятие законопроекта не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета Украины. Для реализации положений соглашения финансирование будет осуществляться по бюджетной программе "Выполнение обязательств Украины в сфере международного научно-технического и образовательного сотрудничества" в пределах расходов, предусмотренных госбюджетом.

Напомним, Кабинет министров внес в Раду законопроект №0038 24 февраля, но сначала текст документа отсутствовал.

Как писало РБК-Украина ранее, в 2018 году Рада поддержала за основу и в целом законопроект №0156 о ратификации соглашения между правительствами Украины и США о возобновлении действия соглашения о сотрудничестве в сфере науки и технологий между странами. За документ тогда проголосовали 246 депутатов. Закон был принят с учетом необходимости восстановления действия соответствующего соглашения с США от 4 декабря 2006 года в связи с истечением срока ее действия в 2014 году.

Добавим, в 2009 году Рада ратифицировала соглашение между правительствами Украины и США о сотрудничестве в сфере науки и технологий.