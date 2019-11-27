У Раді з'явився текст закону про приєднання до угоди про мультимодальні перевезення

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Прийняття закону створить правові підстави для здійснення мультимодальних перевезень у регіоні ТРАСЕКА

У Верховній раді з'явився текст законопроекту Кабінету міністрів №0010 "Про приєднання до угоди про розвиток мультимодальних перевезень ТРАСЕКА". Про це свідчать дані на сайті парламенту.

У пояснювальній записці вказано, що проект закону було розроблено з метою забезпечення виконання внутрішньодержавної процедури, необхідної для приєднання до Угоди про розвиток мультимодальних перевезень ТРАСЕКА.

Відповідну угоду було підписано 16 червня 2009 року в місті Чолпон-Ата, Іссик-Куль, для вдосконалення нормативно-правової бази, поліпшення умов здійснення перевезень у регіоні країн-учасниць міжнародного транспортного коридору Європа - Кавказ - Азія, а також спрощення процедур виконання мультимодальних перевезень.

"Угода визначає основні умови здійснення мультимодальних перевезень між країнами ТРАСЕКА та дає можливість отримати певні переваги над іншими державами в забезпеченні цього виду перевезень, що матиме позитивний вплив на підвищення конкурентоспроможності транспортної системи України, сприятиме розвитку транзитного потенціалу та збільшенню експорту транспортних послуг України", - вказано у пояснювальній.

Підкреслюється, що прийняття урядового закону створить правові підстави для здійснення мультимодальних перевезень у регіоні ТРАСЕКА й не потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів.

Нагадаємо, Кабмін вніс до Ради законопроект №0010 "Про приєднання до угоди про розвиток мультимодальних перевезень ТРАСЕКА" 21 листопада, однак до сьогоднішнього дня текст проекту був відсутній на сайті ВР.

Як писало РБК-Україна, у січні 2007 року Україна приєдналася до угоди про розвиток транспортного коридору "Європа-Кавказ-Азія".

Зазначимо, у ході засідання 20 листопада Кабмін схвалив законопроект про приєднання до Угоди про розвиток мультимодальних перевезень TРACEКA. Це сприятиме розвитку мультимодальних перевезень та інтенсифікації руху товарів між Україною та ЄС.