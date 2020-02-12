В Раде появился текст закона Кабмина о совершенствовании третейских судов

В Верховной раде Украины появился текст законопроекта правительства №3045 "О внесении изменений в некоторые законы Украины (о совершенствовании порядка образования и деятельности третейских судов с целью восстановления доверия к третейскому разбирательству)". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Документ был зарегистрирован 10 февраля, но сначала текст законопроекта отсутствовал на сайте ВР. Последний этап прохождения проекта - обрабатывается в комитете.

Законом планируется предусмотреть:

изменение порядка государственной регистрации третейских судов, в частности, определение Министерства юстиции Украины единственным субъектом государственной регистрации постоянно действующих третейских судов;

ужесточение требований по организациям, при которых могут образовываться постоянно действующие третейские суды, а именно определение, что такие организации должны быть неприбыльными и внесены в Реестр неприбыльных учреждений и организаций, а срок их деятельности с момента государственной регистрации в качестве юридического лица до принятия решения об образовании третейского суда должен составлять более пяти лет;

изменение подчиненности дел, которые могут рассматривать третейские суды, в частности, рассмотрение третейскими судами споров по делам о недвижимости (положение вступят в силу через три года со дня вступления в силу данного закона).

Кроме того, предлагается расширение полномочий Третейского палаты Украины. К ее полномочиям будет отнесено установление соответствия основателя создаваемого постоянно действующего третейского суда требованиям закона и предоставление соответствующего заключения, а в случае невыполнения основателем постоянно действующего третейского суда требований закона Третейская палата Украины должна будет обращаться в орган госрегистрации с соответствующим заявлением.

Также предусматривается перерегистрация постоянно действующих третейских судов в соответствии с новыми требованиями закона. Деятельность постоянно действующих третейских судов, которые не обратятся в орган госрегистрации в установленный срок, будет прекращена в судебном порядке.

Напомним, Кабмин 10 февраля внес в Раду соответствующий проект закона. Но сначала текст отсутствовал.

Как писало РБК-Украина, ранее Кабмин одобрил разработанный Министерством юстиции законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины (о совершенствовании порядка образования и деятельности третейских судов с целью восстановления доверия к третейскому разбирательству)".