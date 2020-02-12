В Раде появился текст закона Кабмина о совершенствовании третейских судов

Документом изменяется порядок регистрации третейских судов
В Верховной раде Украины появился текст законопроекта правительства №3045 "О внесении изменений в некоторые законы Украины (о совершенствовании порядка образования и деятельности третейских судов с целью восстановления доверия к третейскому разбирательству)". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
Документ был зарегистрирован 10 февраля, но сначала текст законопроекта отсутствовал на сайте ВР. Последний этап прохождения проекта - обрабатывается в комитете.
Законом планируется предусмотреть:
Кроме того, предлагается расширение полномочий Третейского палаты Украины. К ее полномочиям будет отнесено установление соответствия основателя создаваемого постоянно действующего третейского суда требованиям закона и предоставление соответствующего заключения, а в случае невыполнения основателем постоянно действующего третейского суда требований закона Третейская палата Украины должна будет обращаться в орган госрегистрации с соответствующим заявлением.
Также предусматривается перерегистрация постоянно действующих третейских судов в соответствии с новыми требованиями закона. Деятельность постоянно действующих третейских судов, которые не обратятся в орган госрегистрации в установленный срок, будет прекращена в судебном порядке.
Напомним, Кабмин 10 февраля внес в Раду соответствующий проект закона. Но сначала текст отсутствовал.
Как писало РБК-Украина, ранее Кабмин одобрил разработанный Министерством юстиции законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины (о совершенствовании порядка образования и деятельности третейских судов с целью восстановления доверия к третейскому разбирательству)".