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Раді пропонують звільняти міністрів по-новому: з'явився текст законопроекту

Новини » Політика     19.05.2020 - 19:07
Раді пропонують звільняти міністрів по-новому: з'явився текст законопроекту
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наразі документ опрацьовується у комітеті

У Верховній раді України з'явився текст урядового законопроекту "Про інтерпеляцію" (право парламенту ставити питання уряду, - ред.). Документ наразі опрацьовується у комітеті.

Про це свідчать дані на сайті Верховної ради.

Документом пропонується здійснення ВР контролю за діяльністю Кабінету міністрів України шляхом встановлення права народних депутатів ініціювати проведення обов’язкових слухань з питань діяльності окремого члена Кабміну та вирішення питання про задовільність його роботи.

Основним завданням законопроекту є забезпечення конституційного права Ради здійснювати контроль за реалізацією Кабміном внутрішньої і зовнішньої політики.

Проект закону складається із трьох взаємопов’язаних між собою розділів, кожен з яких визначає організаційні та правові основи ініціативного проведення обов’язкового розгляду ВР питання про діяльність окремого члена уряду.

Так, у другому розділі визначаються підстави та правові засади інтерпеляції, де прописані правові передумови застосування цього державно-правового інституту. Зокрема, закріплюється, що виключною підставою для здійснення інтерпеляції є депутатська вимога.

Крім цього, даний розділ проекту закону визначає процедуру заявлення та розгляду такої депутатської вимоги, встановлює правове підґрунтя для заборони відмови у здійсненні інтерпеляції, а також передбачає вичерпний перелік підстав для відмови у її здійсненні. Окремою нормою визначаються наслідки інтерпеляції.

Нагадаємо, до Ради 18 травня внесли законопроект "Про інтерпеляцію", однак спочатку текст був відсутній.

Як писало РБК-Україна, раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомляла, що ухвалення цього документу дасть Раді право поставити питання про відповідальність того чи іншого міністра. Документ дозволяє комітету або 45 народним депутатам ініціювати процедуру щодо перевірки міністра.

Незадоволення роботою міністра зараз не дозволяє ВР його звільняти. Однак після прийняття законопроекту "Про інтерпеляцію" парламент зможе приймати таке рішення. Прем'єр-міністр повинен буде після цього внести подання на звільнення міністра.

Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниВерховна Рада
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