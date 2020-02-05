В Раде появился текст закона о допуске иностранных военных на учения в Украину

На сайте Верховной рады Украины появился текст законопроект президента Владимира Зеленского о допуске иностранных военных на учения в Украину. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - прорабатывается в комитете.

Проектом одобряется решение президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины для участия в многонациональных военных учениях.

При этом финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением многонациональных учений с участием Вооруженных сил Украины на территории Украины и за ее пределами в 2020 году, в сумме 63 824 300 гривен планируется осуществить в пределах ассигнований, предусмотренных ЗУ "О государственном бюджете Украина на 2020 год" Министерству обороны Украины по бюджетной программе "Обеспечение деятельности Вооруженных сил Украины, подготовка кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны".

Напомним, Зеленский вчера внес в Верховную раду законопроект №3003 "Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных военных учениях". Сначала текст проекта отсутствовал.

Как писало РБК-Украина ранее, Верховная рада 8 созыва в конце февраля 2019 года одобрила за основу и в целом законопроект №10067 о допуске подразделений Вооруженных сил иностранных государств на территорию Украины. За закон проголосовали 263 нардепа.

Подчеркивалось, что на финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением многонациональных учений на территории Украины и за ее пределами, в 2019 году было предусмотрено 40 млн 220,1 тыс. гривен.