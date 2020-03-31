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В Раде появился текст постановления Кабмина о выполнении госбюджета-2019

Новости » Политика     31.03.2020 - 12:57
В Раде появился текст постановления Кабмина о выполнении госбюджета-2019
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас постановление обрабатывается в комитете

В Верховной раде появился текст проекта постановления №3269 "Об отчете о выполнении закона "О государственном бюджете Украины на 2019 год". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Проект был зарегистрирован в парламенте в пятницу, 27 марта. Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.

"Отчет о выполнении ЗУ "О государственном бюджете Украины на 2019 год" по доходам в сумме 998 344,9 млн гривен, по расходам - ​​1075122,1 млн гривен, по объему возвращения кредитов - 7303,4 млн гривен и по объему предоставления кредитов - 11519,9 млн гривен с дефицитом в сумме 80993,7 млн гривен", - указано в проекте постановления.

Кроме того, на сайте ВР появились и приложения к документу, которые содержат расширенные данные о выполнении бюджета-2019.

Напомним, Кабмин внес в Верховную раду проект постановления №3269 "Об отчете о выполнении закона "О государственном бюджете Украины на 2019 год". Однако изначально текст постановления отсутствовал.

Как писало РБК-Украина, правительство на своем заседании одобрило отчет о выполнении государственного бюджета в 2019 году. Отчет также будет направлен президенту Украины и Счетной палате.

Подчеркнем, Рада в понедельник отправила на доработку предложения Кабмина по сокращению расходов государственного бюджета в 2020 году в связи с карантином, объявленным из-за пандемии коронавируса.

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