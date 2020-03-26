Кабмин одобрил отчет о выполнении госбюджета-2019 и подаст его в Раду

Фото: заседание Кабмина (Telegram)

Также отчет будет направлен президенту и Счетной палате

Кабинет министров одобрил отчет о выполнении государственного бюджета в 2019 году и подаст его в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на распоряжение правительства, опубликованное на сайте Кабмина.

Так, речь идет о распоряжении от 25 марта №340-р "Об одобрении отчета о выполнении закона "О государственном бюджете Украины на 2019 год".

"Одобрить и подать в Верховную раду Украины, президенту Украины и Счетной палаты отчет о выполнении ЗУ "О государственном бюджете Украины на 2019 год" по доходам в сумме 998 344,9 млн гривен, по расходам - ​​1075122,1 млн гривен, по объему возвращения кредитов - 7303,4 млн гривен и по объему предоставления кредитов - 11519,9 млн гривен с дефицитом в сумме 80993,7 млн гривен", - гласит текст распоряжения.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании с председателями фракций представил предложения по сокращению расходов государственного бюджета в 2020 году в связи с карантином, объявленным из пандемии коронавируса.

Как писало РБК-Украина ранее, 25 марта в Раде появился текст правительственного законопроекта №3254 "О внесении изменения в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" о непрерывном обеспечении питания военнослужащих". Сейчас проект обрабатывается в комитете.