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Кабмин одобрил отчет о выполнении госбюджета-2019 и подаст его в Раду

Новости » Политика     26.03.2020 - 17:52
Кабмин одобрил отчет о выполнении госбюджета-2019 и подаст его в Раду
Фото: заседание Кабмина (Telegram)

Также отчет будет направлен президенту и Счетной палате

Кабинет министров одобрил отчет о выполнении государственного бюджета в 2019 году и подаст его в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на распоряжение правительства, опубликованное на сайте Кабмина.

Так, речь идет о распоряжении от 25 марта №340-р "Об одобрении отчета о выполнении закона "О государственном бюджете Украины на 2019 год".

"Одобрить и подать в Верховную раду Украины, президенту Украины и Счетной палаты отчет о выполнении ЗУ "О государственном бюджете Украины на 2019 год" по доходам в сумме 998 344,9 млн гривен, по расходам - ​​1075122,1 млн гривен, по объему возвращения кредитов - 7303,4 млн гривен и по объему предоставления кредитов - 11519,9 млн гривен с дефицитом в сумме 80993,7 млн гривен", - гласит текст распоряжения.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании с председателями фракций представил предложения по сокращению расходов государственного бюджета в 2020 году в связи с карантином, объявленным из пандемии коронавируса.

Как писало РБК-Украина ранее, 25 марта в Раде появился текст правительственного законопроекта №3254 "О внесении изменения в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" о непрерывном обеспечении питания военнослужащих". Сейчас проект обрабатывается в комитете.

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