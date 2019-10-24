В Раде появился проект о прекращении публикации законов в "Урядовом курьере"

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект №2307 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об опубликовании нормативно-правовых актов Кабинета министров Украины и размещении отдельной информации в электронном виде". Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Документ был внесен в Раду в четверг, 24 октября. На данный момент текст законопроекта отсутствует.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, в правительстве разъяснили инициативу о прекращении публикации законов в "Урядовом курьере". В частности, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заверил, что принятие соответствующего проекта не означает возможность подменять тексты законов.

Как писало РБК-Украина ранее, Кабмин инициирует отмену обязательной публикации законов и других нормативных актов в "Урядовом курьере". В частности, предлагается, чтобы документы Кабинета министров, включая проект государственного бюджета Украины, публиковались на Едином веб-портале органов исполнительной власти. Отмечалось, что законопроект будет вскоре передан в Верховную раду.

Отметим также, в октябре прошлого года нардепы приняли закон о продлении печати газеты "Голос Украины".