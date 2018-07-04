Порошенко внес в Раду законопроект о налоге на выведенный капитал

По словам президента, законопроект имеет огромную поддержку бизнес-сообщества

Президент Петр Порошенко внес в Верховную раду Украины законопроект "О налоге на выведенный капитал". Об этом глава государства объявил во время встречи с бизнесом.

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"Внес в Верховную раду проект закона "О налоге на выведенный капитал". Как это произошло в Эстонии, где такой закон уже действует. Приятно, что этот законопроект сегодня во время встречи с бизнес-сообществом имел огромную поддержку", - отметил глава государства.

Фото: скрин

Напомним, ранее Порошенко подписал закон о валюте. "Это - еще один акт экономической свободы и наша общая победа", - подчеркнул президент.