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Порошенко внес в Раду законопроект о налоге на выведенный капитал

НовостиПолитика    04.07.2018 - 15:42
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

По словам президента, законопроект имеет огромную поддержку бизнес-сообщества

Президент Петр Порошенко внес в Верховную раду Украины законопроект "О налоге на выведенный капитал". Об этом глава государства объявил во время встречи с бизнесом.

Фото: скрин

"Внес в Верховную раду проект закона "О налоге на выведенный капитал". Как это произошло в Эстонии, где такой закон уже действует. Приятно, что этот законопроект сегодня во время встречи с бизнес-сообществом имел огромную поддержку", - отметил глава государства.

Фото: скрин

Напомним, ранее Порошенко подписал закон о валюте. "Это - еще один акт экономической свободы и наша общая победа", - подчеркнул президент.

Рада в четверг начнет работу с законопроекта о механизме "единого окна" на таможне Комитет в среду не будет рассматривать вопрос депутатской неприкосновенности
Теги публикации: Порошенко Петр, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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