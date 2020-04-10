У Раді з'явилася постанова про продовження заборони на російські соцмережі

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Раді пропонують рекомендувати РНБО продовжити заборону

У Верховній раді України зареєстрували проект постанови №3319 "Про схвалення пропозицій щодо продовження строку застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", якою пропонується продовження заборони на російські соцмережі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті ВР.

Так, рішенням Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” (з наступними змінами), що було введено в дію указом президента України від 15 травня 2017 року №133/2017, інтернет-провайдерам було заборонено надавати послуги з доступу користувачам інтернету на території України до ресурсів сервісів "Mail.ru" (www.mail.ru) та ресурсів "Вконтакте" (www.vk.com) та "Одноклассники" (www.ok.ru).

У ряді судових рішень Верховний суд підтвердив законність накладених санкцій.

Постановою пропонується рекомендувати Раді національної безпеки і оборони прийняти рішення про продовження строку застосування відповідних санкцій.

Останній етап проходження документа - обробляється у комітеті.

Нагадаємо, в кінці лютого Служба безпеки України у відповідь на запит РБК-Україна повідомляла, що аналіз інформаційної складової ефективності заборони російських соцмереж "ВКонтакте" і "Однокласники" свідчить про позитивні результати застосованих обмежувальних заходів.

Як писало РБК-Україна, Міністерство культури, молоді та спорту України має намір ініціювати продовження заборони на російські соціальні мережі та медіа.