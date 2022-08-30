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В Раде появилось два новых нардепа: кто именно принес присягу

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Украина, Вторник 30 августа 2022 16:03
В Раде появилось два новых нардепа: кто именно принес присягу Фото: в Раде появилось два новых нардепа: кто именно принес присягу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Новыми депутатами Верховной рады стали Александр Васюк и Валентина Короленко из "Слуги народа". Они заняли места своих коллег, которые были избраны на другие должности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу пресс-секретаря фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Юлии Палийчук.

Палийчук сообщила, что новые депутаты заняли места Андрея Костина, которого назначили на должность Генерального прокурора и Ольги Совгири, которую избрали судьей Конституционного суда.

"Их места в парламенте заняли следующие по списку кандидаты в депутаты от "Слуги Народа". Сегодня присягу народного депутата составили Александр Васюк и Валентина Короленко", - говорится в сообщении.

В Раде появилось два новых нардепа: кто именно принес присягуАлександр Васюк

Юрист и общественный деятель. Имеет опыт сотрудничества с международными организациями в волонтерских, образовательных и профессиональных проектах. В течение последнего времени активно работает над расширением украино-американских отношений.

Валентина Короленко

Юристка, финансистка. Имеет три высших образования и более 14 лет опыта государственной службы.

Напомним, что Верховная рада ратифицировала два соглашения, которые были нужны для "таможенного безвиза" с ЕС.

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