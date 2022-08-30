У Раді з’явилося два нових нардепи: хто саме склав присягу

Новими депутатами Верховної ради стали Олександр Васюк та Валентина Короленко зі "Слуги народу". Вони зайняли місця своїх колег, які були обрані на інші посади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку речниці фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді України Юлії Палійчук .

Палійчук повідомила, що нові депутати зайняли місця Андрія Костіна, якого призначили на посаду Генерального прокурора та Ольги Совгирі, яку обрали суддею Конституційного Суду.

"Їхні місця в парламенті зайняли наступні за списком кандидати в депутати від "Слуги Народу". Сьогодні присягу народного депутата склали Олександр Васюк та Валентина Короленко", - йдеться у повідомленні.

Олександр Васюк

Юрист і громадський діяч. Має досвід співпраці з міжнародними організаціями у волонтерських, освітніх та професійних проектах. Протягом останнього часу активно працює над розширенням україно-американських відносин.

Валентина Короленко

Юристка, фінансистка. Має три вищі освіти та понад 14 років досвіду державної служби.