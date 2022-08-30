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У Раді з’явилося два нових нардепи: хто саме склав присягу

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Україна, Вівторок 30 серпня 2022 16:03
У Раді з’явилося два нових нардепи: хто саме склав присягу Фото: У Раді з’явилося два нових нардепи: хто саме склав присягу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Новими депутатами Верховної ради стали Олександр Васюк та Валентина Короленко зі "Слуги народу". Вони зайняли місця своїх колег, які були обрані на інші посади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку речниці фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді України Юлії Палійчук.

Палійчук повідомила, що нові депутати зайняли місця Андрія Костіна, якого призначили на посаду Генерального прокурора та Ольги Совгирі, яку обрали суддею Конституційного Суду.

"Їхні місця в парламенті зайняли наступні за списком кандидати в депутати від "Слуги Народу". Сьогодні присягу народного депутата склали Олександр Васюк та Валентина Короленко", - йдеться у повідомленні.

У Раді з’явилося два нових нардепи: хто саме склав присягуОлександр Васюк

Юрист і громадський діяч. Має досвід співпраці з міжнародними організаціями у волонтерських, освітніх та професійних проектах. Протягом останнього часу активно працює над розширенням україно-американських відносин.

Валентина Короленко

Юристка, фінансистка. Має три вищі освіти та понад 14 років досвіду державної служби.

Нагадаємо, що Верховна рада ратифікувала дві угоди, які були потрібні для "митного безвізу" з ЄС.

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