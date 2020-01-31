В Раде появились тексты законопроектов Кабмина по изменениям в два кодекса

В Верховной раде появились тексты двух правительственных законопроектов об изменениях в Налоговый и Таможенный кодексы в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции". Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

В частности, в парламенте 28 января были зарегистрированы соответствующие проекты законов №2816 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции" и №2817 "О внесении изменений в Таможенный кодекс в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции".

Последний этап прохождения законопроектов - обрабатываются в комитете.

В частности, в пояснительных записках указано, что положениями кодексов определены правовые основы принятия и прохождения службы в органах доходов и сборов, однако документы не содержат четкого требования о проведении специальной проверки в случаях и порядке, установленных законом "О предотвращении коррупции" при принятии на службу в органах доходов и сборов, а также не предусматривают необходимость сообщать о работающих близких лицах руководству органа доходов и сборов. Законопроектами же предлагается такое требование предусмотреть.

Также законопроектами предлагается унифицировать терминологию кодексов с понятийным аппаратом ЗУ "О предотвращении коррупции".

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин хочет изменить два кодекса из-за принятия закона "О предотвращении коррупции".

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров также внес в Раду законопроект №2815 "О внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции".