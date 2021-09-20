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В Раді виникла нова коаліція за участю групи Коломойського, - нардеп

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Київ, Понеділок 20 вересня 2021 19:02
В Раді виникла нова коаліція за участю групи Коломойського, - нардеп Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Верховній раді виникла нова ситуативна коаліція з представників "Слуги народу", групи "Довіра" і "За Майбутнє", яку пов’язують з Ігорем Коломойським, спеціально під прийняття закону про олігархів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook народного депутата Олексія Гончаренко.

"В парламенті сформована нова "ширка". "Слуга Народу", група Коломойського "За Майбутнє" і "Довіра", яку пов’язують з агро-олігархами вже давно голосують в унісон. Але сьогодні сталася знакова подія: "За Майбутнє" і "Довіра" сердешно підтримали прискорене винесення в зал законопроекту про т.зв. деолігархізацію", - повідомив Гончаренко.

За його словами, тепер очевидно, що деолігархізацію в парламенті штовхають олігархічні фракції.

"Коломойський нічого не робить без власного інтересу. Скоро ми побачимо чим розрахуються перед Коломойським за широку коаліцію зі "слугами". Це буде ще один "Центренерго" чи щось більш ласе", - підсумував Гончаренко.

Як повідомлялось, парламент розгляне цього тижня два законопроекти з так званого антиолігархічного пакету - №5599 про деолігархізацію та №5600 про наповнення бюджету.

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