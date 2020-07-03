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В Раде показали бюллетень для голосования по открытым спискам

Новости » Политика     03.07.2020 - 02:44
В Раде показали бюллетень для голосования по открытым спискам
Фото: голосование на выборах (РБК-Украина)

Бюллетень утвердили на заседании профильного комитета

На сегодняшнем заседании парламентского комитета по вопросам организации государственной власти приняли изменения в избирательное законодательство. Также нардепы согласовали вид нового бюллетеня.

Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

Так, на заседании комитета депутаты одобрили вид бюллетеня для голосования по открытым спискам.

В Раде показали бюллетень для голосования по открытым спискам

Фото: бюллетень для голосования (t.me/kachuratut)

Отметим, суть голосования по открытым заключается в том, что избиратель может влиять на место кандидата в списке политической партии, за которую голосует. Избиратели могут увеличить шансы конкретного кандидата попасть в парламент.

Таким образом, окончательный список кандидатов в нардепы может отличаться от того, который предлагала партия.

Напомним, на голосовании по открытым спискам в мае прошлого года настаивал президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, 2 июля социологический Центр Разумкова опубликовал свежий рейтинг политических партий.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины выборыВерховная Радабюллетени
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