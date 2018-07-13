Холодницкий заявил, что Сытник "полностью себя дискредитировал"

Холодницкий заявил, что все, что Сытник говорит это "чистая ложь и манипуляция"

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник "полностью себя дискредитировал". Об этом Холодницкий заявил в интервью изданию "Українські новини".

"Все, что Сытник говорит это чистая ложь и манипуляция. Я не могу комментировать его лживые заявления, поскольку он полностью себя дискредитировал", - заявил Холодницкий, комментируя заявления Сытника о том, что уголовные производства тормозятся САП.

Напомним, ранее Холодницкий заявлял, что он не уйдет в отставку несмотря на требования Сытника. Кроме того, Холодницкий заявил, что "настроен на бой" и готов работать и в условиях конфликта с НАБУ.

Отметим, ранее Сытник обвинял Холодницкого в том, что он "сливает" информацию об уголовных делах фигурантам, в частности по делу о заводе "Краян".