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Интервью

Сытник раскритиковал возможность вынесения выговора Холодницкому

НовостиПолитика    09.07.2018 - 11:22
Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)
Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)

Директор НАБУ подтвердил, что выступает за увольнение Холодницкого

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник считает, что квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров должна вынести рекомендацию об увольнении Назара Холодницкого с поста руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом Сытник заявил в интервью DW.

В частности, Сытник раскритиковал возможное решение комиссии о том, что Холодницкому могут всего лишь вынести выговор.

"Я читал то, что было в публичном пространстве, именно вывод члена-докладчика комиссии. Из 53-ех листов вывода на 52-х они действительно делают анализ того, что произошло, и делается вывод о том, что жалоба полностью обоснована…Но последние полстраницы - это как раз попытка определенной юридической оценки норм закона "О прокуратуре" с тем, чтобы это все же было не увольнение, а выговор. На самом деле, если проанализировать закон о прокуратуре, этот вывод не соответствует нормам закона, и я надеюсь, что комиссия примет объективное и законное решение", - отметил Сытник.

Он также подчеркнул, что на данный момент неизвестно, какое решение примет комиссия, однако добавил, что в случае выговора Холодницкому, он не сможет обжаловать данное решение.

Напомним, на прошлой неделе издание INSIDER, ссылаясь на заключение члена квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров Александра Ковальчука, сообщило, что Холодницкий сохранит должность руководителя САП. Отметим, Сытник считает, что глава САП мог "сливать" информацию о подготовке обысков, тормозил расследования и давил на прокуроров. Он также отметил, что подозрения НАБУ подтвердились в ходе расследования дела мэра Одессы Геннадия Труханова.

 

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Теги публикации: НАБУ, Артем Сытник, Назар Холодницкий, САП  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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