У Раді наразі недостатньо голосів для звільнення Ситника

При цьому парламентарі готові до "здорової критики роботи" Ситника

Кількість голосів народних депутатів наразі недостатня, щоб звільнити директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника. Про це сьогодні під час круглого столу "Подолання корупції в Україні" заявив народний депутат, заступник голови Комітету з питань запобігання і протидії корупції Ігор Попов, передає кореспондент РБК-Україна.

"Політично я можу сказати, що я думаю - немає зараз голосів за відставку директора НАБУ", - сказав він. При цьому Попов наголосив, що парламентарі готові до "здорової критики роботи" Ситника.

Нагадаємо, 13 липня керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що Ситник "повністю себе дискредитував".

"Все, що Ситник говорить - це чиста брехня і маніпуляція. Я не можу коментувати його брехливі заяви, оскільки він повністю себе дискредитував", - заявив Холодницький, коментуючи заяви Ситника про те, що кримінальні провадження гальмуються САП.

При цьому раніше Ситник звинувачував Холодницького в тому, що він "зливає" інформацію про кримінальні справи фігурантам, зокрема у справі про завод "Краян".