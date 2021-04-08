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В Раде подготовили рабочую версию закона о нацменьшинствах

Автор: Юлия Струк

В Верховной раде подготовили рабочую версию закона о национальных меньшинствах. Ее подали на согласование в заинтересованные центральные органы исполнительной власти.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Указано, что глава комитета по правам человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинец провел встречу с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович.

Стороны обсудили обеспечение прав национальных меньшинств в Украине.

"Глава комитета сообщил о разработке новой редакции закона "О национальных меньшинствах в Украине", рабочая версия которого уже наработана и представлена ​​на согласование в заинтересованные центральные органы исполнительной власти. Впоследствии запланированы консультации и обсуждение проекта с национальными меньшинствами", - указано в сообщении.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поговорил с верховным комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств Кайратом Абдрахманов по поводу национальных меньшинств в Украине.

Кулеба отметил, что тема защиты прав нацменьшинств не должна быть предметом политизации, поэтому Украина "не позволит ни одному иностранному государству каким-либо образом влиять" на содержание этого закона.

Как писало РБК-Украина, в феврале президент Владимир Зеленский предложил разработать новый закон о национальных меньшинствах. Новый закон, по мнению Зеленского, сможет защитить права нацменьшинств.

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