В Раде не поддерживают ликвидацию ОАСК

Глава комитета Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин ("Слуга народа") говорит, что не поддерживает инициативу по ликвидации Окружного административного суда Киева (ОАСК). Он не знает, какими судьями наполнять новый суд.

Об этом Костин рассказал в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Суд в законе: планирует ли власть ликвидировать ОАСК после "пленок Вовка".

"На основании каких критериев одних судей оставлять, а других нет?", - сказал он.

По его словам, решения ОАСК могут быть пересмотрены в апелляционной и кассационной инстанциях

"Поэтому, на мой взгляд, ликвидация суда первой инстанции сама по себе не решает проблему", - сказал Костин.

Глава парламентского комитета говорит, что для рассмотрения жалоб на решения органов государственной власти может быть создан новый Высший специализированный суд.

Напомним, на прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю, еще пятерым судьям ОАСК и главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

Ранее сообщалось, что в ОАСК сообщили о проведении в помещении суда обысков связанных с расследованием дел Майдана.

Отметим, позже проведение обысков подтвердили в НАБУ.