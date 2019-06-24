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Раде подали отчет ВСК по нападению на Гандзюк и других активистов

Новости » Политика    24.06.2019 - 20:49
Раде подали отчет ВСК по нападению на Гандзюк и других активистов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

ВСК считает необходимым продолжить контроль над расследованием ряда уголовных производств

Временная следственная комиссия (ВСК) по контролю над расследованием по нападению на Екатерину Гандзюк и других активистов подала Верховной раде отчет. Соответствующий документ есть в распоряжении РБК-Украина.

ВСК считает необходимым продолжить контроль над расследованием ряда профильных уголовных производств.

Кроме того, Комиссия пришла к выводу, что необходимо продолжать контролировать досудебные расследования убийств активистки Екатерины Гандзюк и бердянского активиста Виталия Олешко, покушения на одесского общественного деятеля, главу городской организации партии "Сила людей" Олега Михайлика, а также установить личностей, которые заказали нападение на главу одесского "Автомайдана" Виталия Устименко. 

Отметим, 28 февраля Верховная рада продлила работу ВСК по нападению на Гандзюк. Этим же решением народные депутаты продлили работу комиссии до 14 мая 2019 года.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Генеральный прокурор Юрий Луценко и министр внутренних дел Арсен Аваков не пришли на заседание ВСК Верховной рады для проведения расследования сведений относительно нападения на Екатерину Гандзюк. 

Кроме того, ГПУ сообщила, что в деле Гандзюк изменили подозрение 5 лицам, которые являются вероятными исполнителями преступления. В частности, ранее сообщалось подозрения по ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, - ред.) Изменено на ч.2 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения ).

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