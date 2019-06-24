ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Раді подали звіт ТСК по нападу на Гандзюк та інших активістів

Новини » Політика    24.06.2019 - 20:49
Раді подали звіт ТСК по нападу на Гандзюк та інших активістів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

ТСК вважає необхідним продовжити контроль над розслідуванням низки кримінальних проваджень

Тимчасова слідча комісія (ТСК) з контролю над розслідуванням нападу на Катерину Гандзюк та інших активістів подала Верховній раді звіт. Відповідний документ є в розпорядженні РБК-Україна.

ТСК вважає необхідним продовжити контроль над розслідуванням низки профільних кримінальних проваджень.

Крім того, Комісія прийшла до висновку, що необхідно продовжувати контролювати досудові розслідування вбивств активістки Катерини Гандзюк та бердянського активіста Віталія Олешко, замаху на одеського громадського діяча, голову міської організації партії "Сила людей" Олега Михайлика, а також встановити осіб, які замовили напад на главу одеського "Автомайдану" Віталія Устименко

Зазначимо, 28 лютого Верховна рада продовжила роботу ТСК по нападу на Гандзюк. Цим же рішенням народні депутати продовжили роботу комісії до 14 травня 2019 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Генеральний прокурор Юрій Луценко і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не прийшли на засідання ТСК Верховної ради для проведення розслідування відомостей щодо нападу на Катерину Гандзюк.

Крім того, ГПУ повідомила, що у справі Гандзюк змінили підозра 5 особам, які є вірогідними виконавцями злочину. Зокрема, раніше повідомлялося підозри щодо ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, - ред.) Змінено на 2 ч. ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення ).

Зеленський вніс у Раду невідкладний закон про "кнопкодавів" У Раді розглянуть призначення Пристайка главою МЗС у середу
Новини України Верховна РадаКатерина Гандзюк
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся